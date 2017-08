Emmanuel Macron, seit drei Monaten Präsident der Republik Frankreich, hat eine komfortable Regierungskonstellation. Zumindest theoretisch. Seine Partei «La République en Marche» hält 314 der 577 Sitze im nationalen Parlament, der Assemblée Nationale.

Damit sollte Macron, sofern er wollte, eigentlich fähig sein, harte Reformen in Frankreich durchzusetzen.

Die wohl härteste Aufgabe zeigt die oben abgebildete Grafik von CLSA Asia-Pacific Markets: Die Staatsquote Frankreichs – also die Ausgaben des Staates in Prozent des Bruttoinlandproduktes – ist im europäischen Vergleich mit 56,2% am höchsten.

Die hellgelbe Fläche in den abgebildeten Balken zeigt die Ausgaben für die Löhne der Staatsangestellten. Die dunkelblaue Fläche zeigt die Ausgaben für Sozialleistungen und die gelbe Fläche die übrigen Staatsausgaben. Vor allem im Bereich der Ausgaben für Sozialleistungen belegt Frankreich – übrigens zusammen mit Belgien und Deutschland – im europäischen Vergleich einen Spitzenplatz.

Christopher Wood, Chefstratege von CLSA, sieht über die kommenden Jahre eine Art «Quid pro quo» zwischen den Regierungen Frankreichs und Deutschlands: Macht Macron mit seinen Reformen vorwärts, könnte sich Berlin bereit zeigen, weitere Schritte hin zu einer Fiskalunion in der Eurozone zu bewilligen.

«Um das Ganze appetitlich zu machen, könnte der erste Eurozonen-Finanzminister aus Deutschland stammen, während der nächste Präsident der Europäischen Zentralbank ein Franzose ist», schreibt Wood.

Doch das ist alles Zukunftsmusik. Zuerst muss sich weisen, ob Macron überhaupt fähig und willens ist, Reformen in Frankreich durchzusetzen.