Der am Montag publizierte Quartalsreport der Federal Reserve Bank of New York zeigt: Der Schuldenberg der amerikanischen Haushalte wächst ungebremst.

Bereits das zwölfte Quartal in Folge sind die totalen Verbindlichkeiten gestiegen. Mit 12,84 Bio. $ notieren sie inzwischen 164 Mrd. $ über der Spitze aus dem dritten Quartal 2008 – kurz bevor die Finanzkrise die Exzesse im Kapitalmarkt offenlegte und das Kartenhaus zum Einsturz brachte.

Im Vergleich zu 2008 hat sich die Zusammensetzung des Schuldenbergs leicht verändert: Während die Hypotheken (Mortgage) rund 1 Bio. $ unter dem damaligen Stand notieren, haben vor allem die Studentendarlehen (Student Loan) und die Autokredite (Auto Loan) deutliches Wachstum verzeichnet.

Panik ist angesichts der jüngsten Zahlen nicht angebracht, doch muss die Entwicklung im Auge behalten werden. «Die Zahlungsversäumnisse bei den Kreditkarten haben sich – wenn auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau – über das letzte Jahr auffallend erhöht», kommentiert die Distriktsnotenbank die Erhebung. «Diese Entwicklung ist eine direkte Folge der gelockerten Vergabestandards, die Konsumenten mit tieferer Solvenz die Rückkehr in den Kreditmarkt ermöglichten.»

Die negative Seite dieser Lockerung wurde bereits in den letzten Monaten verstärkt sichtbar, mussten diverse Grossbanken und Kreditkartenanbieter doch jüngst die Abschreibungen und Rückstellungen erhöhen.

Auch dürften die zurzeit noch moderaten Zinskosten rasch zulegen, sollte die US-Notenbank zügig mit der Straffung der Geldpolitik fortfahren.