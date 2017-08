Das Chaos im Weissen Haus eskaliert um eine Stufe weiter. Nach seinen kontroversen Äusserungen zum Extremistenaufmarsch in Charlottesville sind die Beziehungen von US-Präsident Donald Trump zur amerikanischen Wirtschaft auf einen Tiefpunkt gesunken.

Die Börse nimmt’s bislang gelassen. An Wallstreet bewegt sich der Leitindex mit 2468,11 nahe dem Allzeitrekord von Anfang August und ist seit den Präsidentschaftswahlen über 15% vorgeprescht. Trump wird denn auch nicht Müde, bei jeder Gelegenheit mit den Kursavancen zu prahlen.

Doch ist diese Performance tatsächlich so berauschend? Wie die obige Grafik des Researchdiensts Bespoke Investment illustriert, spielt sich international ein überraschender Trend ab, der die «Trump Rally» in weniger günstigem Licht darstellt.

Trotz der beachtlichen Avancen haben die US-Börsen ausgerechnet seit den Wahlen international an Bedeutung verloren. Die blaue Kurve, die den prozentualen Wertanteil Amerikas an den globalen Aktienmärkten anzeigt, ist seit Ende 2016 auf knapp 35% gesunken. Zum Vergleich: Zu Beginn des letzten Jahrzehnts kamen die USA noch für 45% der weltweiten Börsenkapitalisierung auf.

Die Anlagespezialisten von Bespoke führen den jüngsten Rückgang darauf zurück, dass die Aktienmärkte in anderen Ländern seit Trumps Amtsantritt noch besser gelaufen sind als in den Vereinigten Staaten. Ein weiterer Faktor sei die Abschwächung des Dollars.

Trump kann die Hausse an Wallstreet also zwar für sich in Anspruch nehmen. «In seiner bisherigen Amtszeit haben die USA jedoch einen enormen Anteil an der weltweiten Marktkapitalisierung verloren. Dieser zweite Punkt ist wohl sogar wichtiger, wenn man die echte Leistung eines Präsidenten beurteilt», lautet das Fazit von Bespoke.