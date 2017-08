Die Erholung des Euros kann sich sehen lassen. Dieses Jahr hat die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar 13% an Wert gewonnen. Erstmals seit Jahren befindet sich kein Land der Währungsunion in einer Rezession. Die Schuldenkrise ist entschärft, und politisch scheinen die Eurostaaten sogar wieder mehr aufeinander zuzugehen.

Wenn «Mr. Euro» Mario Draghi diese Woche am US-Notenbanksymposium in Jackson Hole auftritt, hat er also nur Gutes zu berichten über die Lage daheim. Die Werbetour ist dringend notwendig. Denn während die meisten Anleger längst wieder auf den Euro setzen, sind die Zentralbanken rund um den Globus immer noch skeptisch. Im Zuge der Eurokrise haben sich viele aus Euroanlagen zurückgezogen. Zwischen 2009 und 2017 ist der Anteil des Euros in den offiziellen Währungsreserven von 28 auf 19% gefallen, wie der Chart zeigt.

Der Kursgewinn an den Märkten hat die Zentralbanken bisher nicht veranlasst, in den Euro zurückzukehren. Erst im Juli/August seien einige als Käufer aufgetreten, konstatieren die Devisenanalysten von Bank of America (BAC 23.29 -1.4%) Merrill Lynch.

Das könnte der Anfang einer Wende sein, oder auch nicht. Ob der Euro seinen früheren Stand als Reservewährung zurückerobert, wird sich in den kommenden Quartalen zeigen.