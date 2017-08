Amazon mischt eine Branche nach der anderen auf und bringt im amerikanischen Detailhandel selbst den Marktleader Wal-Mart ins Schwitzen. Das spiegelt sich an der Börse: Seit Anfang Jahr ist der Wert des Internetriesen um mehr als 100 Mrd. $ auf über 460 Mrd. $ gestiegen.

Dennoch gibt es einen Konkurrenten, der ihm dicht auf den Fersen ist: Während die Aktien von Amazon nach den mässigen Quartalszahlen zuletzt etwas an Terrain eingebüsst haben, sind die Titel des chinesischen E-Commerce-Konzerns Alibaba kräftig vorgeprescht.

Wie die obige Grafik des Researchdiensts Bespoke Investment zeigt, ist Alibaba mit knapp 450 Mrd. $ an der Börse inzwischen sogar fast gleich viel wert. Ein schwacher Tag von Amazon bei einem weiteren Kursanstieg von Alibaba würde damit wohl bereits genügen, um das Rennen zu drehen.

Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Alibaba die Führung übernimmt. Bereits nachdem Gründer Jack Ma den chinesischen Koloss im Herbst 2014 in den USA mit dem «grössten IPO aller Zeiten» an die Börse gebracht hatte, überwog er Amazon gemessen an der Marktkapitalisierung bis Mitte 2015.