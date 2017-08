Es hat sich herumgesprochen, dass es an den Börsen kaum noch Schnäppchen gibt. Den beiden wichtigsten Notenbankvorsitzenden, Janet Yellen und Mario Draghi, sei gedankt, dass inzwischen alle Vermögenswerte teuer sind.

Eindrücklich zeigt das eine Auswertung von James Montier und Matt Kadnar vom Bostoner Vermögensverwalter GMO. Sie haben sich an den wichtigsten Börsen – USA, Europa, Vereinigtes Königreich, Asien und Japan – auf die Suche nach besonders günstigen «Deep-Value-Aktien» gemacht.

Diese müssen die folgenden vier Auswahlkriterien der Urväter des Value-Anlegens, Benjamin Graham und David Dodd, erfüllen:

1) Die Gewinnrendite des Unternehmens (Kehrwert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses) muss die Rendite auf den sichersten Unternehmensanleihen übersteigen,

2) die Dividendenrendite muss mindestens zwei Drittel des AAA-Anleihenzinses betragen,

3) die Schulden des Unternehmens dürfen maximal zwei Drittel des Buchwerts erreichen, und

4) das zyklisch adjustierte Kurs-Gewinn-Verhältnis, das die durchschnittlichen Gewinne der vergangenen zehn Jahre im Nenner verwendet, muss unter 16 liegen.

Das Resultat der Analyse? In Japan und Asien sind gerade noch 5% aller Aktien unterbewertet, in Europa und dem Vereinigten Königreich noch 1 bis 2% – und in den USA nimmt nicht ein einziger Titel alle Hürden.

Frappant ist der Vergleich zu Ende 2008, als in Asien und Japan beinahe jede fünfte Aktie billig war, während es in Europa 10% waren.

«Wahre Schnäppchen werden in Bullenmärkten regelmässig zur Mangelware» – das wusste bereits Benjamin Graham.