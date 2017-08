Seit einiger Zeit ist auf den globalen Finanzmärkten eine Revolution im Gange: Immer bedeutendere Anlagevermögen werden nicht mehr aktiv verwaltet, sondern in passive Vehikel wie ETF (Exchange Traded Funds, börsengehandelte Fonds) gesteckt, die vordefinierte Indizes nachbilden.

Der Anteil passiver Investments wird auf ein Drittel geschätzt – mit weiterhin wachsender Tendenz.

Dies hat sichtbare Auswirkungen. Die globale Zahl der Aktienindizes ist über die letzten Jahre massiv gestiegen und notiert inzwischen über 5000 (schwarze Kurve).

Zum starken Wachstum hat auch der Hype um Smart Beta beigetragen: Darunter werden regelbasierte Strategien verstanden, mit denen die herkömmliche Zusammensetzung innerhalb eines Index verändert wird. Statt die Gewichtung etwa anhand der Marktkapitalisierung vorzunehmen, werden Kenngrössen wie zum Beispiel die Dividendenrendite beigezogen. Eine grundsätzlich aktive Vorgehensweise wird damit also in einen Index «verpackt».

Interessanterweise steht dem Siegeszug der Indizes eine schrumpfende Auswahl an Einzeltiteln gegenüber. So zeigt die graue Kurve, dass die Anzahl kotierter Unternehmen in den USA gegenüber den Neunzigerjahren deutlich abgenommen hat – und das, obschon die Wirtschaftsleistung in der Zwischenzeit kräftig zugelegt hat.

Rund um den Globus gibt es inzwischen also mehr Aktienindizes als amerikanische Valoren. Als wichtiger Grund für letztere Entwicklung wird unter anderem die zunehmende Regulierungsdichte gesehen. Dadurch habe sich der Nutzen eines Börsenlistings verringert.