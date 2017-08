«Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen Sie sich in zehn Jahren zurücksehnen werden», meinte Schauspieler und Schriftsteller Peter Ustinov einst. Vielleicht trifft das auf diejenigen Investoren zu, die heute aggressiv auf die Sektoren Technologie (IT), Gesundheit (Healthcare) und Konsum (Consumer Staples und Consumer Discretionary) setzen.

Diese Branchen haben in der vergangenen Dekade den Börsianern am meisten Freude bereitet – und sind wohl nicht zuletzt deshalb heute äusserst beliebt. Wie obiger Chart zeigt, haben Technologie- und Pharmakonzerne über 180% abgeworfen, die Konsumsektoren folgen knapp dahinter.

Ganz anders präsentieren sich die Bereiche Energie (Energy), Finanz (Financials) und Grundstoffe (Materials) mit einem mickrigen Zuwachs von 15 bis 38% über zehn Jahre. Per annum macht das gerade einmal 1,4% für Energie, 2% für Finanz und 3,3% für Grundstoffe. Eine solche Performance löst wahrlich keine Freudensprünge aus.

Doch wie eine Auswertung von Norbert Keimling, Leiter Kapitalmarktforschung beim deutschen Vermögensverwalter StarCapital, zeigt, sind die heutigen «Dekadengewinner» oft die relativen Verlierer von morgen.

So gehörte Technologie in den Jahren 1997 bis 2007 zu den Schlusslichtern. In dieser Zeitspanne schwangen aber Energietitel obenaus. In den darauffolgenden Jahren kam es dann zu einem Favoritenwechsel.

Deshalb ist klar: Auch wer heute fest überzeugt ist, die Zukunft gehöre den Facebooks, Apples und Googles, sollte dennoch Rohstoff- und Finanztitel nicht verschmähen. Sie könnten die nächsten Überflieger sein.