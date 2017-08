Digitalisierung und Disruption, das sind die zwei Lieblingswörter von Start-up-Gründern. Sie machen alles digital und wollen ganze Branchen umpflügen.

Nüchtern betrachtet ist Disruption ein alter Hut. Es klingt zwar nach etwas Neuem, noch nie Dagewesenem. Tatsächlich aber lässt sich argumentieren, dass Fortschritt nichts anderes als Disruption bedeutet.

Das lässt sich ganz konkret am US-Aktienmarkt zeigen. Credit-Suisse-Analysten haben herausgefunden, dass im Vergleich zu 1900 fast 80% der Sektoren nicht mehr existieren oder enorm geschrumpft sind (gemessen am Marktgewicht). Am extremsten ist das Beispiel der Eisenbahn. 1900 hatte die Branche ein Gewicht von 63% des Marktes, heute ist ihre Bedeutung nur noch marginal.

Aktuell ist keine Branche derart dominant, obwohl der Technologiesektor alle anderen übertrumpft.

Disruption klingt modern, herausfordernd und kurzfristig. Letztlich ist sie aber nur Ausdruck der konstanten Erneuerung der Wirtschaft.