Alle Augen sind diese Woche auf die Europäische Zentralbank (EZB) gerichtet. Sie berät, mit welchem Tempo sie die monatlichen Anleihenkäufe drosseln wird, nachdem das Programm Ende Jahr offiziell endet. Bis vor kurzem galt es als ausgemacht, dass sie am Donnerstag die Öffentlichkeit über ihre detaillierte Exit-Strategie informieren wird.

Das wird nun nicht mehr erwartet. Die Schuld liegt beim Euro, der sich in den vergangenen Monaten kräftig aufgewertet hat. Zum Dollar ist er seit Anfang Jahr fast 15% gestiegen. Das macht die Eurozone nicht nur gegenüber den USA weniger konkurrenzfähig, sondern auch gegenüber weiten Teilen Asiens. Denn viele Länder haben den Kurs ihrer Landeswährung an den Dollar gebunden oder orientieren sich an ihm.

Die 25 Notenbanker werden diese Woche noch nicht über den Ausstieg informieren, dafür eingehend darüber beraten, wie stark der Euro tatsächlich ist, vermuten die «ECB Watchers» an den Finanzmärkten. Der heutige Chart liefert hierzu einen interessanten Diskussionsbeitrag. Er zeichnet den Eurowechselkurs gegenüber den übrigen Währungen auf, gewichtet nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und berechnet als Index (2004 = 100). Je höher (tiefer) der Index ausfällt, desto höher (tiefer) ist der Euro bewertet. Die Besonderheit: Es handelt sich um den realen Wechselkurs, bereinigt um die Inflationsunterschiede zwischen Euroland und den übrigen Währungsräumen.

Es zeigt sich, dass der Euro zuletzt zwar tatsächlich an Wert zulegte, aber im mehrjährigen Vergleich hat er sich beträchtlich abgewertet. Real notiert er nur 2,5% höher als vor zwölf Monaten.

Der Kursverlauf zeigt, wie sehr sich hierbei die tiefe Inflation ausgewirkt hat. Die Preise in der Eurozone entwickelten sich schwächer als im Ausland, vor allem in den USA. Euroland wurde als Produktionsstandort relativ günstiger. Am Ende resultiert die Gemeinschaftswährung heute 11% schwächer als vor zehn Jahren. Zum Vergleich: Der Dollar hat sich im selben Zeitraum real um 7% aufgewertet.