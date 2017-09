Die FAAMG beherrschen die Welt: Die grossen amerikanischen Internet- und Technologiekonzerne Facebook (FB 172.02 0.03%), Apple (AAPL 164.05 0.03%), Amazon (AMZN 978.25 -0.24%), Microsoft (MSFT 73.94 -1.11%) und Google (GOOGL 951.99 -0.34%) treiben die US-Börsen seit Monaten voran und besetzen die Ränge eins bis fünf der nach Marktkapitalisierung weltweit grössten Unternehmen.

Doch die wahren Stars an der Börse sind nicht die FAAMG, sondern zwei Namen aus China: Alibaba (BABA 171.04 -0.41%) und Tencent (Tencent 42 -0.78%). Sie haben seit Beginn des Jahres zusammen fast 400 Mrd. $ an Marktkapitalisierung gewonnen und sind in den Olymp der globalen Top Ten aufgestiegen.

Die abgebildete Grafik von Morgan Stanley (MS 46.19 1.52%) zeigt die Kursentwicklung der zehn weltweit grössten Konzerne: Apple und Alphabet (das Mutterhaus von Google) sind seit Beginn des Jahres komfortabel in Führung, gefolgt von Microsoft und Facebook.

Die steilste Kurve zeigen Alibaba (rot) und Tencent (rosa), die im laufenden Jahr die beiden Old-Economy-Vertreter Exxon Mobil (XOM 76.57 0.31%) und Johnson & Johnson (JNJ 131.03 -1.01%) überholt haben. Auch Berkshire Hathaway (BRK.A 271061.8 -0.14%), die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett, wird bald auf den achten Rang abgedrängt.