Es ist noch nicht allzu lange her, da war der Ölpreis ein verlässlicher Gradmesser für geopolitische Spannungen. Ob Säbelrasseln im Nahen Osten oder Tumulte in Venezuela – prompt schoss der Rohölpreis in die Höhe.

Auch ein heftiger Hurrikan wie «Harvey» hätte sich unverzüglich in den Preisen bemerkbar gemacht. So erinnern die Analysten vom Hongkonger Analysehaus Gavekal Research daran, dass Hurrikan «Katrina», der 2005 über New Orleans hinwegfegte, zu einem kräftigen Preissprung geführt hatte.

Wirbelsturm «Harvey», dessen Zerstörungskraft ebenfalls gewaltig war und zu einem Ausfall von rund 20% der amerikanischen Raffineriekapazitäten geführt hat, vermochte den Abwärtstrend beim Ölpreis hingegen nicht umzukehren. Wie der Chart zeigt, hat sich ein Fass Öl der Sorte WTI (WTI 49.18 1.11%) seit «Harvey» gar um 1.50 $ verbilligt.

Damit ist eindrücklich gezeigt, wie einschneidend die Schieferölrevolution und die Ohnmacht des Ölkartells Opec geworden sind. Gavekal ist denn auch überzeugt, dass es keinen Grund gibt, sich über einen baldigen und substanziellen Preisanstieg beim schwarzen Gold (Gold 1338.99 -0.18%) Sorgen zu machen.