Wenn am kommenden Sonntag in Deutschland ein neues Parlament und damit auch eine neue Regierung gewählt wird, sind vor allem ältere Menschen für den Ausgang verantwortlich. Erstmals in der Geschichte des Landes stellt nämlich die Altersgruppe der ab 60-Jährigen den grössten Anteil unter den Wahlberechtigten. Das hat der Verband der Versicherungswirtschaft, GDV, ausgerechnet. Mit 36,1% übertreffen sie die 40- bis 59-Jährigen, die 34,7% der Wahlberechtigten ausmachen.

Junge Menschen sind klar in der Minderheit: Nur 29,3% sind jünger als 40 Jahre. Ihr Anteil ist in der Vergangenheit markant geschrumpft. Bei den Wahlen von 1990 und davor machten sie noch 40% der Wahlberechtigten aus.

Stimmt die Einschätzung, dass ältere Menschen eher konservativ eingestellt sind, jüngere dagegen progressiv, dann befindet sich Deutschlands politische Landschaft auf einem Kurs, der auf Erhaltung des Bisherigen setzt und den Wandel zu Neuem scheut.

Der GDV unterstreicht, dass der politische Einfluss der Älteren sogar noch grösser ist, als die Statistik nahelegt. Denn in den vergangenen Wahlen gingen sie häufiger zur Wahl als jüngere Deutsche. Die Wahlbeteiligung der ab 60-Jährigen betrug bei den letzten Wahlen vor vier Jahren 76%. Bei den unter 40-Jährigen lag sie hingegen unter 65%.