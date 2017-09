Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz dürfen sich glücklich schätzen. Auch dieses Jahr rangiert unser Land in der vom französischen Asset-Manager Natixis herausgegebenen Liste zur Qualität der Altersvorsorge auf Platz zwei. Überholt wird die Schweiz nur vom rohstoffreichen Norwegen, das trotz gedrücktem Ölpreis die Spitzenposition behaupten konnte.

Für den 43 Länder umfassenden Global Retirement Index (GRI) zieht Natixis 18 Kriterien heran, gruppiert in die vier Themen Gesundheit, Lebensqualität, öffentliche Finanzen und materielles Wohlergehen. Norwegen erzielt im diesjährigen Ranking unverändert 86%, die Schweiz kommt wie schon 2016 auf 84%, gefolgt von Island mit einer im Vorjahresvergleich leicht besseren Note.

Europa weiss bei fast allen Kriterien zu gefallen. Einzig beim Kriterium Finanzen liegen Singapur und Chile vorn. Die Ehre des alten Kontinents rettet hier die Schweiz – dank niedrigen Steuern, kaum existierender Inflation und einem soliden Staatshaushalt, was den meisten hoch verschuldeten europäischen Nachbarn abgeht.

Beim Kriterium Lebensqualität wird die Schweiz nur von Dänemark überholt. Dafür reicht es unserem Land beim Umweltindikator zu Rang eins. Die der Gesundheit zuträgliche Verbesserung der CO2-Emissionen pro Kopf ist hierzulande am grössten.

Natixis beurteilt die Schweiz wie folgt: «Die Lebensqualität bleibt auf höchstem Niveau, das Gesundheitssystem ist herausragend, und das Land engagiert sich auch weiterhin dafür, zu den führenden Volkswirtschaften der Welt zu zählen.»

So weit, so gut. Doch es darf nicht vergessen werden, dass die Schweiz vor einigen Jahren im Global Retirement Index noch Rang eins belegt hatte. Und selbst wenn auch ein zweiter Platz der hiesigen Altersvorsorge ein gutes Zeugnis ausstellt, ist dies kein Ruhekissen. Niedrige Renditen am Kapitalmarkt und ein sich rasch verschlechterndes Verhältnis von Beitragszahlern zu ­Rentenbezügern strapazieren das Vorsorgekapital schneller, als uns lieb sein kann. Mehr Eigeninitiative und zielgerichtete Reformen sind nötig, um die solide Altersvorsorge in der Schweiz aufrechtzuerhalten.