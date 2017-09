Die gestrige Bundestagswahl in Deutschland hat der aktuellen Regierung schwere Verluste eingebracht. Die ungeliebte grosse Koalition ist am Ende. Bundeskanzlerin Angela Merkel muss sich einen neuen Regierungspartner suchen. Freie Demokraten und die Grünen haben bereits Interesse signalisiert.

Auf Deutschland kommt damit ein schwieriges Experiment zu: Bayerns CSU, die bereits angekündigt hat, ihr konservatives Profil zu stärken, und die politisch eher links angesiedelte Umweltpartei auf Bundesebene zusammenzubringen, setzt eine gewaltige Leistung an Kompromissfähigkeit voraus. Deutschlands künftige Regierung könnte politisch labil sein.

Den Euro scheint diese Aussicht nicht zu belasten. Er notiert knapp unter 1.16 Fr./€ und damit auf dem gleichen Niveau wie am Tag vor der Wahl. Im Vergleich zur Vorwoche hat er sich gar markant aufgewertet.

Das Muster erinnert an die französische Präsidentschaftswahl vom vergangenen Frühling. Auch sie galt zunächst als Schicksalswahl, weil der rechtsextreme Front National in den Umfragen gut abschnitt. Macrons Vorsprung im ersten und sein Sieg zweiten Wahlgang sorgten für deutliche Kursgewinne des Euros gegenüber dem Franken.

Zumindest am Devisenmarkt hatten die Wahlen in den beiden grössten Eurostaaten dieses Jahr also ein Happy End. Die nächste Hürde steht in rund sechs Monaten bevor: Dann ist Italien an der Reihe.