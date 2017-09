Wer in den vergangenen Jahren auf Aktien gesetzt hat, darf sich glücklich schätzen. Seit März 2009 streben die Börsen weltweit steil nach oben.

Auch 2017 bereiten sie den Anlegern Freude: Der Swiss Market Index (SMI) hat seit Jahresanfang bereits rund 11% zugelegt – inklusive Dividenden sind es sogar 14,5%.

Diese Performance verblasst jedoch im Vergleich zum Swiss Performance Index Extra (SPI Extra), der den Swiss Performance Index ohne die schweren Titel des SMI abbildet. In diesem Jahr haben die hiesigen Small Caps über 19% abgeworfen – fast 22% inklusive Dividenden. Klein schlägt Gross also um Längen.

Dass dieses Jahr nicht bloss ein Spezialfall war und die Small Caps auch langfristig die Nase vorn haben, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Seit dem 29. April 2004 – an diesem Datum wurde der SPI Extra lanciert – wären 100 in kleinkapitalisierte Unternehmen investierte Franken auf fast 400 gewachsen.

Wer hingegen auf die grossen SMI-Titel gesetzt hätte, hätte seinen Einsatz auf relativ bescheidene 230 Fr. erhöht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von 6,4%. Der SPI Extra hingegen kommt auf eindrückliche 10,5%.

Das Phänomen ist keineswegs neu. Bereits 1981 hat der Schweizer Rolf Banz den sogenannten Small-Cap-Effekt in einem wissenschaftlichen Aufsatz beleuchtet («The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks»). Praktikern dürfte der Effekt schon früher bekannt gewesen sein.

Das heisst nicht, dass die Kleinen künftig keine Durststrecken durchlaufen werden. Es gibt immer wieder Phasen – insbesondere, wenn die Nervosität im Markt zunimmt –, in denen grosse, stabile Gesellschaften bevorzugt werden.

Da sich die Dominanz der Kleinen jedoch über so viele Jahre und in diversen Märkten gehalten hat, dürfte sie auch in Zukunft Bestand haben.