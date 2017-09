Aktien aus aufstrebenden Märkten sind rege gefragt. Der MSCI Emerging Markets Index ist seit Anfang Jahr mehr als 25% vorgeprescht und schlägt den amerikanischen Leitindex S&P 500, das europäische Börsenbarometer Stoxx 50 wie auch den Schweizer SMI locker.

Entsprechend optimistisch ist der Ton, der auf US-Börsensendern wie CNBC, Fox Business oder Bloomberg TV zu hören ist. Die obige Grafik des Anlageberaters Bianco Research zeigt, welche aufstrebenden Volkswirtschaften in Finanzsendungen in den letzten Tagen 180 am meisten mit positiven Umschreibungen wie «stark», «robust» oder «zuversichtlich» erwähnt worden sind.

Mit besonders viel Optimismus wird demnach über die Tschechische Republik und Indonesien berichtet. Ebenfalls des Lobes voll sind Experten am Fernsehen über Brasilien und Argentinien. Weniger gut kommen hingegen Kolumbien, Vietnam, Pakistan und Russland weg, die am Schluss der Liste rangieren.

Was heisst das für Investoren? Etwas anderes, als man zunächst denken könnte: Gemäss Bianco Research ist das Geschwätz am TV primär ein Warnsignal. «Aktien aus denjenigen Ländern, die am heissesten diskutiert werden, tendieren dazu, während Phasen mit steigender Nervosität an den Finanzmärkten am meisten zu verlieren», hält der Anlageservice fest.

Investoren sollten also aufpassen, sich nicht die Finger zu verbrennen, wenn es zu Turbulenzen an den Finanzmärkten kommt.