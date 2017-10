Die Aktienkurse steigen, und die US-Börse funktioniert wieder als Geldvermehrungsmaschine wie in ihren besten Zeiten. Dem Ansehen der Finanzwelt hilft das jedoch nicht. Fast jeder zweite Amerikaner hegt so gut wie kein Vertrauen zur Wallstreet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Cato Institute, eines politisch konservativ ausgerichteten Think Tank mit Sitz in Washington.

Auf die Frage «Was die Menschen betrifft, die Wallstreet führen, würden Sie sagen, dass Sie grosses Vertrauen, nur etwas Vertrauen oder so gut wie kein Vertrauen zu ihnen hegen?» antworteten 48% der Befragten mit «so gut wie kein Vertrauen».

Die Skepsis hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Sie ist viel grösser als vor der Finanzkrise 2008 und ist seit ihr nicht kleiner geworden. Im Jahr 2000 gaben nur 11% der Umfrageteilnehmer an, der US-Finanzwelt nicht zu trauen.

Dieser negative Bescheid gegenüber den Banken und den Investmentprofis sollte eigentlich den Wunsch nach mehr Aufsicht unterstützen. Aber 48% der Amerikaner sind ebenfalls davon überzeugt, dass der Finanzaufsicht der Regierung genauso wenig zu trauen sei.