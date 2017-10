An den globalen Aktienmärkten finden sich kaum noch Schnäppchen, wie ein Blick auf die stolzen Bewertungen verdeutlicht.

Die Analysten von Morgan Stanley (MS 49.28 0.74%) ziehen für ihre Betrachtung die Aktienmärkte der Industrienationen heran (vgl. Grafik oben). Um die Bewertungen zu analysieren, berechnen sie für jeden Sektor zwei Kennzahlen – das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – und setzen sie in historische Perspektive.

Ein Lesebeispiel: Der Sektor Versorger (Utilities) war gemessen am KBV seit 1988 nur in rund 20% der historischen Daten teurer (blaue Balken). Gemessen am KGV notieren Versorgertitel auf dem höchsten Stand seit knapp dreissig Jahren (gelbe Balken).

In sieben der elf Sektoren notiert mindestens eine der Kennzahlen im höchsten Fünftel. Die Aktien sind im historischen Vergleich demnach teuer. Diese hoch bewerteten Branchen sind Versorger, Basiskonsum (Staples), Energie, Industrie, Grundstoffe (Materials), Technologie und zyklischer Konsum(Discretionary).

Dass die Betrachtung von lediglich einem Bewertungsmass irreführend sein kann, zeigen Aktien aus der Energie- und der Finanzbranche. Basierend auf dem KBV sehen sie günstig aus. «Diese Kennzahl klammert allerdings die voraussichtlich begrenzte Preissteigerung für Rohöl sowie die Unsicherheit bezüglich der Regulierung im Finanzsektor aus», meinen die Strategen von Morgan Stanley.