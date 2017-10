Schulden sind eine schöne Sache. Sie erlauben es einem Unternehmen, zu investieren oder zu akquirieren, ohne teures Kapital aufzunehmen. Schulden erlauben es einem Unternehmen auch, eigene Aktien zurückzukaufen, die Bilanz zu «optimieren» und die ausgewiesene Eigenkapitalrendite zu verbessern.

Und ganz besonders schön sind Schulden dann, wenn sie kaum etwas kosten. Wie im heutigen Niedrigzinsumfeld zum Beispiel.

Die amerikanischen Unternehmen haben sich angesichts der Zinspolitik der US-Notenbank nicht zweimal bitten lassen, wie die oben abgebildete Grafik von Société Générale (GLE 48.645 -1.84%) darlegt.

Die blaue Kurve zeigt die Entwicklung der Nettoschulden (in Milliarden Dollar) der im S&P-1500-Index zusammengefassten Unternehmen (ohne Finanzindustrie). Im Zeitraum seit 2011 hat sich ihr Schuldenstand von rund 1200 Mrd. auf gegen 3000 Mrd. $ aufgebläht.

Die rote Kurve zeigt derweil die Entwicklung des operativen Cashflows (Ebitda, Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) der untersuchten Gesellschaften.

Besonders ab 2013 driften die beiden Kurven deutlich auseinander: Der Ebitda stagniert um 1600 Mrd. $, während die Schulden immer weiter steigen.

Vergessen geht in Boomzeiten freilich, dass Schulden auch zur – möglicherweise fatalen – Last werden können. Dann nämlich, wenn in einem rezessiven Abschwung die Cashflows einbrechen und nicht mehr ausreichen, um die Schulden zu bedienen.

Wann das der Fall sein wird? Wir haben keine Ahnung. Doch eine Aussage ist so gut wie sicher: Die Entwicklung der Verschuldung im amerikanischen Unternehmenssektor ist nicht nachhaltig und dürfte dereinst zu einem Kater führen.