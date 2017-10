In freier Anlehnung an Mark Twain lässt sich für Börsianer im Jahr 2017 festhalten: «Der September ist einer der besonders schönen Monate, um in Aktien zu spekulieren. Die anderen schönen Monate sind Juli, Januar, April, Mai, März, Juni, August und Februar.»

Denn 2017 hat den Anlegern bislang viel Freude bereitet: Stetige Kursgewinne bei äusserst geringen Schwankungen. So hat der S&P 500 (SP500 2551.9 0.05%) seit Jahresbeginn in jedem Monat eine positive Gesamtrendite (Kursgewinn plus Dividende) erzielt. Wie der obige Chart illustriert, gelang dem weltweit wichtigsten Börsenbarometer dieses Kunststück erst einmal in seiner langen Geschichte, nämlich im Jahre 1995.

Zudem ist der S&P 500 seit der Wahl Donald Trumps in jedem Monat gestiegen – also seit nunmehr elf Monaten. Die längste Serie ohne negative Monatsrendite in der Geschichte des Index beträgt zwölf Monate. Das schaffte er 1935 bis 1936 und 1949 bis 1950.

Bislang ist der S&P 500 auf Kurs, den Oktober ebenfalls im Plus zu beenden, hat der Index seit Anfang Monat doch bereits 1,3% zugelegt. Allerdings ist der Oktober bekannt für happige Einbrüche: Fünf der zehn grössten Abstürze geschahen in diesem Monat.