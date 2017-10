Im Rennen um den Chefposten der amerikanischen Notenbank geht es in die Zielgerade. Wie aus dem Weissen Haus zu vernehmen ist, will US-Präsident Donald Trump noch vor Beginn seiner Asienreise am 3. November das nächste Oberhaupt des Federal Reserve nominieren.

Nach Monaten der Spekulation ist jetzt klar, dass Trump seinen Kandidaten für den Fed-Vorsitz aus einem Feld von fünf Wettstreitern auswählen wird. An Wettbörsen wie PredictIt werden – wie der obige Chart zeigt – die besten Chancen mit fast 40% dem Fed-Gouverneur Jerome Powell zugemessen.

Powell ist der Favorit des republikanischen Establishments. Mit seiner Ernennung könnte Trump deshalb versuchen, sich «politisches Kapital» zu sichern, wenn er später im Kongress die Stimmen aus der Partei für seine Steuerreform braucht.

Hinter Powell liefern sich drei weitere Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das weltweit mächtigste Amt in der Geldpolitik: der vormalige Investmentbanker Kevin Warsh, der Stanford-Ökonom John Taylor sowie die amtierende Notenbankchefin Janet Yellen, deren Amtszeit im Februar ausläuft.

Weit abgeschlagen ist Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn. Der Ex-Topmanager von Goldman Sachs galt zunächst als Topfavorit, ist dann aber nach den rechtsextremistischen Ausschreitungen in Charlottesville in der Gunst des Präsidenten gesunken. Auch spielt Cohn eine Schlüsselrolle in den Verhandlungen um die Steuerreform, weshalb ihn Trump wohl kaum auf den Chefposten im Fed transferieren wird.

Kein Geheimnis ist, dass Trump als vormaliger Reality-TV-Star gerne dramatische Entscheidungen inszeniert. Obwohl Powell derzeit klar in Führung liegt, würde es deshalb nicht überraschen, wenn das Rennen in den kommenden Tagen spannend bleibt.