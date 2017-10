Diese Woche gibt die Europäische Zentralbank endlich bekannt, wie sie den Ausstieg aus dem Anleihenkaufprogramm QE tatsächlich umsetzen will. Beobachter gehen davon aus, dass sie den Rückzug ab nächstem Jahr nur sehr vorsichtig antreten wird. Eine der Begründungen, warum das so ist, liefert der heutige Chart.

Er zeigt, dass die Markterwartungen für die künftige Inflation im Euroraum immer noch zu niedrig ausfallen. Sie liegen derzeit sogar unter 1,7%, dem Niveau von Anfang 2015, als die EZB erstmals ihr QE ankündigte (rote gestrichelte Linie). Als Inflationserwartungen wählen die Autoren des Charts den fünfjährigen Inflations-Swap mit Termin in fünf Jahren, einen der am meisten beachteten Indikatoren für die langfristige Teuerungserwartung des Marktes.

Der so gemessene Ausblick gilt als Anzeichen dafür, ob das Inflationsziel der EZB («knapp unter 2%») fest verankert ist oder ob die Zentralbank an Glaubwürdigkeit verloren hat. Der Chart zeigt, dass die Inflationserwartung seit Beginn von QE schwankte. Sie lag die meiste Zeit deutlich unter 1,7% und näherte sich einzig 2015 einmal kurz dem tatsächlichen EZB-Ziel an. Wenig Grund also, den Fuss vom Gaspedal zu nehmen, weil die EZB befürchten muss, dass jeder Tempoverlust bei der Liquiditätsversorgung die Inflationserwartungen dämpft.

QE im Euroraum ist noch nicht zu Ende, sondern tritt 2018 wohl nur in eine neue Phase.