Wo lauert das grösste Marktrisiko für Anleger? Die Analysten von Bank of America (BAC 27.16 -0.04%) Merrill Lynch (BofAML) orten den Ursprung für die nächste Blase in der Geldschwemme der Notenbanken sowie dem technologischen Fortschritt. Diese beiden Faktoren hätten zu Übertreibungen in Technologieaktien geführt, meinen die Strategen.

So haben Valoren aus dem E-Commerce-Sektor in den vergangenen zehn Jahren 459% an Wert zugelegt. Die rote Kurve bildet die Entwicklung des Dow Jones (Dow Jones 23273.96 -0.23%) Internet Commerce Index ab, dem unter anderem die Google-Mutter Alphabet, Amazon (AMZN 966.3 -1.69%), Facebook (FB 171.27 -2.12%) und Netflix (NFLX 192.47 -0.87%) angehören.

Die aktuelle Kursentwicklung der Tech-Titel ist zwar stattlich, ein Blick in die vergangenen Jahrzehnte enthüllt allerdings noch grössere Phasen der Euphorie. So haben IT-Aktien während des Booms in den Neunzigerjahren mehr als 700% zugelegt, bevor die Blase zur Jahrtausendwende platzte (vgl. Tech). Wenige Jahre später begann der Immobilienboom, der Valoren aus dem Baugewerbe einen rasanten Höhenflug bescherte (vgl. US-Housing).

Vorsicht sei im derzeitigen Marktumfeld aber nicht nur in Aktien angezeigt, meinen die Analysten von BofAML. Tendenzen zur Überhitzung gebe es auch am Bondmarkt, und zwar in Hochzins- und Schwellenländeranleihen.