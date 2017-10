Letztmals geschah es am 17. August. An diesem Tag verlor der Swiss Market Index (SMI (SMI 9084.04 -1.21%)) mehr als 1% an Wert. Um exakt zu sein: 1,024%. Seither bewegt er sich in einem äusserst engen Band und ist an keinem Tag mehr als 1% gefallen oder gestiegen.

Diese Stille dauert nun schon bereits 48 Handelstage – wie obiger Chart zeigt, fehlen allerdings noch drei Tage, um den Rekord zu egalisieren. Von Januar bis März 2005 bewegte sich der SMI während insgesamt 51 Tagen in einem Band von +/–1%.

Müssen sich Anleger wegen dieser unheimlichen Ruhe Sorgen machen? Nicht zwingend. Zumindest 2005 endete die schwankungsarme Periode nicht mit einem Knall. Der SMI gab lediglich 2% nach, bewegte sich danach seitwärts, um nachher seinen Aufwärtstrend wieder fortzusetzen.

Hoffen wir, dass sich die Geschichte wiederholt.