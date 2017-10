An Wallstreet wiederholt sich jede Berichtssaison das gleiche Muster: Liegen die Unternehmensberichte noch in weiter Ferne, sind Analysten überoptimistisch und rechnen für die Konzerne im S&P 500 kategorisch mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von rund 10%.

Je näher die Abschlüsse dann rücken, desto mehr werden die Gewinnschätzungen nach unten revidiert. Das zeigt die obige Grafik für die Quartalsberichte seit Anfang 2015. Für die meisten Unternehmen ist es so ein leichtes Spiel, «positiv zu überraschen» und die Prognosen zu übertreffen.

Gemäss dem Investmentberater Bianco Research schneiden deshalb jeweils rund 70% der Unternehmen besser ab, als es die Analysten am Tag der Ergebnispräsentation voraussagen. Entsprechend tendiert die Gewinnentwicklung im Lauf der Berichtssaison in der Regel nach oben, was die hakenartigen Kurven in der Grafik ebenfalls schön darstellen.

In dieser Berichtssaison ist es bislang jedoch anders: Obschon die ersten US-Konzerne ihre Zahlen längst auf den Tisch gelegt haben, lässt sich bei der türkisfarbenen Linie für das dritte Quartal 2017 noch keine Trendumkehr feststellen.

Das mag damit zu tun haben, dass bisher überwiegend Gesellschaften aus dem Finanzsektor ihre Ergebnisse ausgewiesen haben. Dort ist es vor allem im Assekuranzbereich zu deutlichen Gewinneinbussen wegen der Hurrikane in der Golfregion gekommen. Noch wäre es daher zu früh, um Alarm zu schlagen.

Dennoch sollten Investoren in den nächsten Tagen ein sorgfältiges Auge auf die Quartalsberichte aus den USA haben. Allein diese Woche zeigen mehr als 180 Konzerne aus dem S&P 500 die Zahlen – und wenn der bedenkliche Trend bei der Gewinnentwicklung nicht dreht, könnte die Champagnerlaune an Wallstreet rasch verfliegen.