Ist das Ende nah – oder kommt das Beste zum Schluss? Das ist die grosse Frage, die Bullen und Bären umtreibt.

Angesichts anspruchsvoller Aktienbewertungen, kümmerlich niedriger Zinsen und überhöhter Renditeerwartungen vieler Anleger scheinen die Bären die besseren Argumente zu haben. Die aktuelle Hausse ist zudem eine der längsten der Geschichte, ein Bärenmarkt also überfällig.

Doch halt: Bullenmärkte sterben nicht an Altersschwäche, wenden die Optimisten ein. Zumal der globale Wirtschaftsaufschwung ungemein breit abgestützt ist. Daten der Deutschen Bank zeigen, dass heuer so wenige Länder in der Rezession stecken wie nie seit 1980.

Auch können Bullen darauf verweisen, dass noch kein «letztes Hurra» stattgefunden hat. Wie Andrew Garthwaite von Credit Suisse (CSGN 16.16 0.5%) bemerkt, war in der Vergangenheit in der Endphase eines Börsenbooms nämlich oftmals eine Beschleunigung des Kurszuwachses zu beobachten.

Wie der obige Chart verdeutlicht, zeigte sich eine solche Entwicklung in den Neunzigerjahren an den asiatischen Märkten, bei der Ölpreisblase 2008 sowie während der Technologieblase.

Im Vergleich dazu war die Kursentwicklung der vergangenen sechs Monate geradezu zahm – erst wenn die Kurse überdurchschnittlich stark steigen, müssen Anleger vorsichtig werden.

Hoffen wir für die Optimisten, dass sie recht behalten. Denn 2008 brachen die Kurse ohne Beschleunigung ein.