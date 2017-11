Im Nachgang der Finanzkrise 2008/09 wurden rund um den Globus dringend nötige Strukturreformen vorangetrieben. Inzwischen scheint der Elan jedoch nachgelassen zu haben. Darauf deutet zumindest ein Indikator der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) hin.

Die sogenannte Responsiveness Rate misst über ein Punktesystem, wie viele der von der OECD empfohlenen Reformen umgesetzt worden sind. Der Indikator deckt verschiedene Bereiche ab – Fiskalreformen etwa, um die Kosten einer alternden Bevölkerung zu stemmen, oder Arbeitsmarktreformen, um das Konjunkturwachstum auch über den aktuellen zyklischen Aufschwung hinaus fortsetzen zu können.

Die Veränderung in der Responsiveness Rate zwischen 2013/14 und 2015/16 zeigt: In vielen Staaten hat das Reformtempo merklich nachgelassen – am deutlichsten in Griechenland, Polen und Australien. Lichtblicke wie Frankreich und Brasilien sind dagegen eher dünn gesät.

Vor den potenziell negativen Folgen eines Reformstaus warnte jüngst die Ratingagentur Moody’s: Eine Verlangsamung verschärfe das Risiko, dass sich das Kreditprofil der betroffenen Staaten im Falle externer Schocks deutlich verschlechtere.