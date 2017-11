2017 notiert der US-Leitindex S&P 500 (SP500 2580.35 -0.17%) bereits 15,5% im Plus – und die Börsianer jubilieren. Doch das ist nichts im Vergleich zu Bitcoin: Allein seit Jahresanfang ist der Preis für die Kryptowährung von 1000 auf über 7000 in die Höhe geschnellt – ein Plus von mehr als 600%.

Verständlich, sorgen derartige Preisentwicklungen unter gewissen Anlegern für Nervosität. Zu oft endeten solch rasante Kurssprünge in der Vergangenheit in Tränen.

Doch diesmal sei alles anders, machen uns die Experten glauben. Denn den Kryptowährungen gehöre die Zukunft.

In einer Welt, in der die Staaten die Privatsphäre immer stärker untergraben, verschwenderische Regierungen einen wachsenden Teil des Kuchens für sich beanspruchen und die Notenbanken auf Teufel komm raus die Geldschleusen geöffnet halten, bietet sich Bitcoin als legitime Alternative an, um sich gegen die schleichende Enteignung zu wehren.

Durch die Angebotsbegrenzung auf maximal 21 Mio. Einheiten seien Preissteigerungen praktisch sicher. Diese Gründe leuchten ein. Aber rechtfertigen sie den Höhenflug?

Nicht wenige Argumente erinnern an die Internetblase. Auch damals wurde von nützlicher Technologie geschwärmt, die die Geschäftswelt revolutionieren werde. Das hat sie auch – und trotzdem haben nicht wenige Anleger ein Vermögen verloren, weil sie unvernünftig hohe Preise für die IT-Unternehmen bezahlt haben. Der legendäre Investor Howard Marks hat es treffend formuliert: «Keine Anlage ist gut oder schlecht per se, es kommt immer auf den Preis an.»

Von regulatorischen und technologischen Risiken nicht zu sprechen. Der zunehmende Stromverbrauch – angeblich benötigt Bitcoin bald mehr Strom als ganz Nigeria – und damit einhergehende ökologische Bedenken helfen ebenfalls nicht. Doch diese Risiken werden tunlichst ausgeblendet.

Ein Vergleich mit historischen Übertreibungen ist eindrücklich: Wie der obige Chart zeigt, wurde in der illustren Geschichte von Finanzmarktblasen nur einmal ein heftigerer Aufwärtstrend beobachtet als bei Bitcoin.

Dazu muss man aber weit zurückgehen – bis zur Tulpenmanie im 17. Jahrhundert. Aber wer weiss, vielleicht ist diesmal wirklich alles anders?