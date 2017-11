Wie lässt sich ein einsames Herz am besten trösten? Mit einer exzessiven, sinnbefreiten Shoppingtour. Was sich bereits zu Prä-Internet-Zeiten bewährte, hat mit dem Siegeszug des E-Commerce nochmals an Bedeutung zugelegt.

Für eine Bestätigung braucht man bloss nach China zu blicken: Hier ist der «Singles’ Day» (11. November) – Anfang der Neunzigerjahre als Gegenstück zum Valentinstag geschaffen – dank gütiger Mithilfe von Internetkonzernen wie JD.com zum weltweit umsatzstärksten Onlineshoppingtag herangewachsen.

Allein Alibaba, der grösste Onlinehändler im Reich der Mitte, erzielte am vergangenen Samstag einen Rekorderlös von 25,3 Mrd. $. Dies entspricht nicht nur einem erstaunlichen Wachstum von 40% gegenüber dem Vorjahr. Es übertrifft – wie der obige Chart belegt – auch die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung von Ländern wie Estland, Island oder Zypern.