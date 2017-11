Mit Schwung geht vieles besser, auch an den Börsen. Momentum-Aktien, also Titel, die in der Vergangenheit besonders gut abgeschnitten haben, tendieren dazu, ihren Schwung zu behalten und auch künftig überdurchschnittlich abzuschneiden. In den USA gehören aktuell insbesondere die FANG (Facebook (FB 179.69 0.06%), Amazon (AMZN 1137.03 -0.02%), Netflix (NFLX 194.075 -0.73%) und Google (GOOGL 1046.032 -0.23%)) und Finanztitel dazu.

Ein Blick auf obige Grafik zeigt, dass Momentum-Aktien in den USA zuletzt besonders dynamisch waren. Um rund 17% haben sie den amerikanischen Gesamtmarkt – der seit Jahresanfang ebenfalls rund 15% zugelegt hat – hinter sich gelassen.

Doch die Luft wird dünn. Seit 1975 wurde die aktuelle Überrendite von Momentum lediglich vier Mal übertroffen. Eine solch massive Outperformance hält in der Regel nicht allzu lange an.

Die Strategen von Kepler Cheuvreux argumentieren, dass sich die Volatilität an den Märkten wieder bemerkbar machen wird. Das Ende der Illusion, dass die Wirtschaft ewig ohne Inflation wird wachsen können, sollte zu erhöhten Ausschlägen führen – und den Höhenflug der Momentum-Aktien beenden.

Zeit, in defensivere Segmente umzuschichten?