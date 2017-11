Dewet Moser, Mitglied im erweiterten Direktorium der Schweizerischen Nationalbank, präsentierte diesen Chart vergangenen Donnerstag in einem Vortrag in Genf. Er bildet den Frankenkurs etwas anders ab als gewöhnlich.

Er zeigt den handelsgewichteten Franken – also gegenüber den Währungen der wichtigsten Handelspartner der Schweiz – seit dem Jahr 2011. Jedes Quadrat bezieht sich auf eine Periode von vier Wochen. Die Farbe weist auf die Höhe des Umsatzes hin, mit dem der Franken am Devisenmarkt gehandelt wird. Blau steht für eine Phase mit vergleichsweise niedrigem Umsatz, Rot repräsentiert Umsatzspitzen.

Traditionell war der Handelsumsatz hoch, wenn der Franken unter Aufwertungsdruck stand. Also beispielsweise im Sommer 2011, bevor die SNB (SNBN 4014 3.19%) den Euromindestkurs von 1.20 Fr. einführte, sowie im Sommer 2012 und Ende 2014. Abwertungsphasen liefen mit dünnen Volumen ab.

Das hat sich dieses Jahr geändert: Die kräftige Abschwächung des Frankens im Sommer fand zu einem Spitzenumsatz statt. Moser: «Das Interesse an einem weniger starken Franken war offensichtlich gross und unter den Marktteilnehmern breit abgestützt.» In der SNB besteht die Hoffnung, dass die Stimmung am Devisenmarkt grundsätzlich gedreht hat und kräftige Frankenaufwertungen im gegenwärtigen Umfeld nicht mehr zu befürchten sind.

Das Ende der Jamaika-Sondierungen und der Beginn einer Phase der politischen Unsicherheit in Berlin liefern nun die erste Gelegenheit, um diese Hypothese auf ihre Praxistauglichkeit zu testen.