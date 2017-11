Der Höhenflug der globalen Aktienmärkte setzt sich ungebremst fort: Seit Jahresbeginn hat der US-Leitindex S&P 500 rund 16% zugelegt und ein neues Rekordniveau erreicht. Seit dem Tief im März 2009 hat sich der Indexstand vervierfacht.

Die positive Kursentwicklung wird dabei nicht nur durch das Wachstum des operativen Gewinns angetrieben. An praktisch allen Börsen (auch in der Schweiz) ist eine massive Bewertungsexpansion zu verzeichnen, die sich wiederum massgeblich auf die expansive Geldpolitik der Notenbanken zurückführen lässt – fliesst doch gerade wegen der rekordniedrigen Zinsen viel Kapital auf der Suche nach Rendite in den Aktienmarkt.

Kein Wunder wird angeregt darüber debattiert, wie die Weltbörsen reagieren werden, sobald der Stimulus der niedrigen Zinsen wegbricht.

Anschauungsunterricht liefert der amerikanische Aktienmarkt: Wie der obige Chart zeigt, wurden historische Zinserhöhungszyklen (Tightening Cycles) jeweils von einer Bewertungsverengung begleitet (weisse Kurve, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis).

Ganz anders präsentiert sich die aktuelle Situation: Als eine der wenigen bedeutenden Notenbanken hat das Federal Reserve zwar bereits mit dem Anziehen der geldpolitischen Schraube begonnen. Dennoch steigen die Bewertungen im US-Aktienmarkt weiterhin (schwarze gestrichelte Kurve).

Falls sich das historische Muster wiederholt, kann sich diese Anomalie nicht mehr lange fortsetzen.