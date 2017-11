Die «Merkeldämmerung» steht an. Nach dem Scheitern der Verhandlungen zur Bildung der Jamaika-Koalition ist es höchst unsicher, ob Angela Merkel wieder Bundeskanzlerin wird.

Was für eine Überraschung das ist, zeigt ein Blick auf die Wettbörse PredictIt. Dort setzen Wettbegeisterte mit echtem Geld auf das Eintreffen bestimmter Ereignisse.

Vor der Bundestagswahl rechnete praktisch niemand mit dem Ende der Merkel-Ära. Gemäss den Wettquoten lag die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl bei über 90%. Doch nun ist sie unter 25% gefallen.

Das Argument für Wettbörsen klingt überzeugend. Ein effizienter Markt sollte Informationen auch effizient aggregieren – also richtig spiegeln, was an Fakten bekannt ist. Denn wer mehr Informationen als andere hat, kann günstig zuschlagen und so einen Gewinn realisieren.

Doch wieder einmal lagen die Wettbörsen falsch, so wie jüngst beim britischen EU-Referendum und bei den US-Präsidentschaftswahlen. Wenige Wochen vor der Brexit-Entscheidung betrug gemäss Wettbörsen die Wahrscheinlichkeit 76%, dass die Briten gegen den EU-Austritt stimmen. Dem Sieg von Donald Trump wurde kurz vor dem Wahltermin eine Wahrscheinlichkeit unter 20% eingeräumt.

Das muss nicht heissen, dass die Wettmärkte nicht funktionieren. Es könnte eher darauf hindeuten, wie unsicher die politische Situation in vielen Demokratien durch das Erstarken der Populisten geworden ist – oder wie schlecht Umfragen die tatsächliche Stimmung in der Bevölkerung abbilden.