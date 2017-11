Der wirtschaftliche Aufschwung in den USA hält nun schon fast acht Jahre an. Das Bruttoinlandprodukt hat sich in diesem Zeitraum um 20% erhöht. Die Arbeitslosenrate ist so gering wie zuletzt in den Achtzigerjahren. Und dennoch wundern sich viele Konjunkturbeobachter. Denn die Arbeitsmarktdaten fallen schwächer aus, als das rundum positive wirtschaftliche Umfeld nahelegt.

So ist die Erwerbsquote in den vergangenen Jahren kräftig gesunken: von 66% vor der grossen Rezession 2008/09 auf nurmehr 63% (im Chart: graue Linie). Sie misst den Anteil der Erwerbstätigen und Erwerbslosen an der über sechzehn Jahre alten Bevölkerung. Ähnliches gilt für den Anteil der Beschäftigten: Er steigt zwar, aber vergleichsweise wenig (blaue Linie).

Ökonomen der Bank Caixa kommen zum Schluss, dass die ungewöhnlich schwache Besserung am Arbeitsmarkt vor allem auf demografische Ursachen zurückzuführen ist. Viele Amerikaner der Babyboom-Generation (Jahrgänge zwischen 1946 und 1964) erreichen das Rentenalter oder gehen in Pension. Sie scheiden also aus der Erwerbsbevölkerung aus.

Filtert man die beiden Arbeitsmarktindikatoren um diesen Effekt, stehen auch hier die Zeichen auf Boom: Sowohl die Erwerbsbeteiligung als auch die Beschäftigung liegen inzwischen wieder auf oder nahe dem Niveau von vor der Wirtschaftskrise (Chart: gestrichelte Linien).