Jahrelang hat der US-Aktienmarkt seine internationale Konkurrenz überflügelt. Doch heuer haben erstmals seit 2011 europäische und asiatische Börsen die Nase vorn.

Die Strategen von Goldman Sachs glauben, dieser Trend könne noch eine Weile andauern. Denn die Margen haben vielerorts noch grosses Aufholpotenzial – das zeigt ein Vergleich der wichtigsten Länder.

Der obige Chart hebt drei Zeitpunkte hervor: 2007 (rot), vor einem Jahr (hellblau) und heute (schwarz). Je näher die Linien bei der Mitte sind, desto niedriger die Margen. Je weiter aussen, desto höher sind sie im Vergleich zur Vergangenheit.

Während sich 2007 die Nettogewinnmargen in praktisch allen Ländern nahe ihrem Höchststand seit 1985 bewegten, ist das aktuell nur in Japan, den USA, Schweden sowie in Deutschland und Frankreich der Fall.

In den Schwellenländern, im Vereinigten Königreich und in der europäischen Peripherie liegt die Rentabilität noch weit unter den alten Rekorden.

So befinden sich die Margen in Italien unterhalb des 40. Perzentils – oder einfacher gesagt: Bei über 60% der beobachteten Datenpunkte seit 1985 waren die Margen höher als heute.

Damit gibt es einiges an Aufholpotenzial, und die Chancen auf eine weitere Outperformance gegenüber der US-Börse sind intakt.