Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Irren ist nicht nur menschlich, sondern gilt ebenso für die Finanzmärkte. Das zeigt die obige Grafik des amerikanischen Anlageexperten Cullen Roche von der Investmentboutique Orcam Asset Management.

Roche bedient sich dazu der monatlichen Fondsmanagerumfrage von Bank of America Merrill Lynch. Finanzprofis aus der ganzen Welt werden dabei unter anderem befragt, was aus ihrer Sicht das grösste Risiko für extreme Verluste darstellt.

Die Einschätzung dazu ändert sich ständig. Sorgten sich Fondsmanager gegen Ende 2015 primär um eine Rezession in China, folgten danach Befürchtungen, dass die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken fehlgeschlagen sei. Dann wurden vor allem politische Ereignisse wie Brexit und die US-Wahlen als grösste Gefahr eingestuft.

Bislang hat keines dieser Risiken den Auftrieb an den Finanzmärkten nachhaltig gestoppt. Gemäss Roche dürfte das auch für die aktuelle Top-Sorge gelten: einen Fehltritt der Notenbanken in den USA oder in Europa bei der Normalisierung der Geldpolitik.

Damit fragt sich, ob derzeit überhaupt etwas die Hochstimmung an den Börsen grundlegend trüben kann. Klar ist, dass auch diese Hausse nicht ewig andauern wird. Doch was wird am Schluss der Auslöser der nächsten Baisse sein? Die ehrliche Antwort: Wir wissen es nicht.