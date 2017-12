Profitable Unternehmen finden sich überwiegend in Osteuropa. Zu diesem Ergebnis kommt die Europäische Investitionsbank (EIB). Sie hat in ihrer jährlichen Umfrage zur Investitionstätigkeit 12’000 Unternehmen befragt. Unter anderem stellte sie ihnen die Frage: «Unter Berücksichtigung aller Einkommensquellen im letzten Geschäftsjahr, machte Ihr Unternehmen einen Gewinn oder einen Verlust vor Steuern oder war das Ergebnis ausgeglichen?»

90% der Firmen in Slowenien gaben an, einen Gewinn gemacht zu haben. Das ist mehr als in den anderen 27 EU-Staaten. An zweiter bis vierter Stelle liegen Ungarn, Polen und Kroatien mit einem Anteil von jeweils 87%.

Auf Platz fünf figuriert Malta. Der kleine Inselstaat beheimatet den grössten Anteil an Unternehmen, die hoch profitabel sind (Grafik: blauer Balken). Gemäss EIB ist das der Fall, sobald der Gewinn 10% oder mehr des Umsatzes erreicht. In Malta ist das bei 41% der befragten Gesellschaften der Fall. Nur im Vereinigten Königreich ist der Anteil hoch profitabler Betriebe ähnlich gross (32%).

Am anderen Ende der Rangliste befinden sich – wen wundert’s – Griechenland und Zypern. Frankreich belegt den viertletzten Platz.

Interessant ist, dass auch Deutschland in dieser Umfrage zu den weniger profitablen Unternehmensstandorten zählt. Gesellschaften in Italien, Portugal und vor allem Spanien liegen im Teilnehmerfeld weiter vorn.