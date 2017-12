Ein Plus von fast 18% seit Jahresanfang kann sich durchaus sehen lassen. Berücksichtigt man auch noch die Dividenden, hat der US-Leitindex S&P 500 im Jahr 2017 bislang etwas mehr als 20% abgeworfen.

Und das Schöne daran: Selten fielen solche Renditen derart stressarm an wie heuer. Die Volatilität ist so niedrig wie seit Dekaden nicht mehr, Rückschläge kennen Anleger nur noch vom Hörensagen.

So hat der S&P 500 seit Jahresbeginn in jedem Monat eine positive Gesamtrendite (Kursveränderung plus Dividende) erzielt. Wie der obige Chart illustriert, ist dem weltweit wichtigsten Börsenbarometer dieses Kunststück noch nie in seiner langen Geschichte gelungen.

Auch hat der Index seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten in jedem Monat zugelegt. Mit dreizehn positiven Monaten in Folge hat er nun also auch die längste Serie ohne negative Monatsrendite seiner Historie übertroffen – in den Jahren 1935 bis 1936 und 1949 bis 1950 schaffte er jeweils zwölf Monate.