Sie gilt als eines der zuverlässigsten Frühsignale einer Rezession: Seit Ende Oktober hat sich die Zinskurve in den USA alarmierend abgeflacht. Gemessen an der Renditedifferenz zwischen zehn- und zweijährigen Staatsanleihen ist das vielbeachtete Konjunkturbarometer um fast 50 Basispunkte gesunken und notiert auf dem tiefsten Stand seit Herbst 2007.

Sollten Investoren deswegen beunruhigt sein? Nicht zwingend, meinen die Zinsspezialisten von Citigroup. Für den Rückgang der Kurve sehen sie einen harmlosen Grund.

Wie die obige Grafik von Jabaz Mathai und seinem Research-Team illustriert, haben sich japanische Banken 2015 und in der ersten Jahreshälfte 2016 stark in kurzfristigen Treasuries engagiert. In jüngster Zeit dürften Nippons Finanzhäuser hingegen solche Anleihen abgestossen haben. Das, weil sie Verluste auf solchen Papieren erlitten hätten und die Kosten zur Absicherung von Wechselkursschwankungen gestiegen seien.

«Unserer Meinung nach basiert der jüngste Schub in der Abflachung der Zinskurve weitgehend darauf, dass japanische Banken am kurzen Ende verkauft und US-Pensionskassen am langen Ende zugekauft haben», vermuten die Bondexperten von Citi.

Ist also Entwarnung angesagt? Nicht so schnell. De facto sinkt die Zinskurve in den USA bereits seit Ende 2013 – dem Zeitpunkt, als die US-Notenbank begann, das Stimulusprogramm QE3 zurückzufahren. Langfristig betrachtet hat der jüngste Rutsch den Abwärtstrend lediglich akzentuiert.