2017 wird als eines der ruhigsten Börsenjahre in die Geschichte eingehen. Die Schwankungen im US-Leitindex S&P 500 waren selten so gering wie heuer.

Das zeigt etwa das Angstbarometer Vix, das bei weniger als 10 notiert – und damit deutlich unter dem langjährigen Schnitt von rund 20 –, aber auch die grössten Tagesbewegungen des S&P 500. So hat er in diesem Jahr an nur gerade acht Tagen Kursveränderungen von mehr als +/–1% verzeichnet.

Die Anleger dürfte es freuen, denn auch die Rückschläge waren bislang so harmlos wie selten. So beläuft sich der maximale Drawdown 2017 gemäss Morgan Stanley auf weniger als 3%. Darunter versteht man den höchsten Wertverlust einer Kapitalanlage innerhalb einer bestimmten Periode.

Wer am 1. März den S&P 500 bei 2396 Punkten gekauft und am 13. April bei 2329 verkauft hätte, hätte den grössten Verlust eingefahren. Damit ist der Drawdown der geringste seit 1995 und der zweitschwächste überhaupt, wie obiger Chart illustriert – und kein Vergleich zu 2008, als der Rückschlag fast 50% betrug.

An diese Schönwetterlage könnte man sich glatt gewöhnen.