Zinsen oder Dividenden, das ist die Frage.

Die Antwort ist derzeit ziemlich einfach. Eine Übersicht von Allianz Global Investors zeigt, dass sich mit Dividenden in den meisten Ländern viel mehr verdienen lässt als mit Zinsen gemessen an den Renditen von langfristigen Staatsanleihen.

Die wohl spannendste Ausnahme ist der Markt USA, wo die zehnjährigen Staatsanleihen mehr abwerfen als Aktien.

Zwischen den Aktienmärkten gibt es in puncto Dividendenrendite zudem grosse Unterschiede. In Europa rentieren gemäss dem MSCI-Länderindex die Märkte Portugal (4,5%), Spanien (4,1%) und Finnland (4%) am besten. Die Schweiz befindet sich mit rund 3,1% im Mittelfeld.

Dividendenpapiere bieten vorderhand also höhere Einkommen als Obligationen.