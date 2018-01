Auf den Tag genau vor drei Jahren gab die Schweizerische Nationalbank den Mindestkurs von 1.20 Fr./€ frei. Sie überraschte mit dem Entscheid alle. Der Euro wertete sich schlagartig auf 1 Fr. ab. Nur mithilfe massiver Devisenkäufe gelang es der SNB (SNBN 4940 -0.2%) in den folgenden Wochen und Monaten, den Wechselkurs nach oben zu hieven. Der Euro pendelte fortan zwischen 1.05 und 1.10 Fr., was immer noch einer Frankenaufwertung von rund 10% gegenüber dem ehemaligen Mindestkurs gleichkam.

Blickt man nicht nur auf den Franken-Euro-Wechselkurs, sondern auch auf das Verhältnis zu Dollar, Pfund, Yen und anderen Währungen, dann hat sich die Lage seither entspannt. Der so ermittelte effektive Frankenindex liegt nur noch knapp 4% höher als Ende 2014 (im Chart: gelbe Linie). Real hat sich der Franken sogar auf das Niveau abgewertet, das zur Zeit des Mindestkurses vorherrschte (blaue Linie).

Reale Wechselkursindizes geben nicht nur Währungsverhältnisse zwischen Ländern wieder (nominal), sondern bereinigen sie auch noch um die Inflationsunterschiede, die zwischen den Währungsräumen bestehen. Sie spiegeln also auch die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Volkswirtschaften. Steigen in einem Land die Preise stärker als in einem anderen, bei gleichbleibendem nominalem Wechselkurs, dann wertet sich seine Währung real auf. Das Land verliert an Konkurrenzfähigkeit.

In der Schweiz ist das Gegenteil der Fall. Die Preise sind durchweg stärker gesunken als im Ausland. Die Volkswirtschaft hat dadurch etwas an Konkurrenzfähigkeit zurückgewonnen, die sie als Folge des nominal gestiegen Frankens nach dem 15. Januar 2015 eingebüsst hatte.

Zusammen mit der nominalen Frankenabwertung seit vergangenem Sommer führt das dazu, dass sich das Umfeld heute wieder so anfühlt wie Ende 2014, vor dem Frankenschock.