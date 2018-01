Der Bondmarkt kommt in Bewegung. In den letzten zehn Jahren haben extrem tiefe Zinsen auf risikoarme Anlagen wie amerikanische Staatsanleihen risikoreiche Investments wie Aktien attraktiv gemacht.

Doch jetzt bahnt sich eine Wende an. Im Zug der geldpolitischen Straffung der US-Notenbank haben sich die Renditen auf kurzfristige Schatzpapiere bereits deutlich erhöht. Auftriebsdruck macht sich auch am langen Ende der Zinskurve bemerkbar.

Diese Entwicklung sollten Investoren gut im Auge behalten. Wie die obige Grafik des Anlageberaters Bianco Research zeigt, sind die Zinsen auf zweijährige Treasuries erstmals seit September 2008 über 2% geklettert. Damit werfen solche Papiere zum ersten Mal seit der Finanzkrise wieder gleich viel Rendite ab wie die Dividenden auf Aktien im US-Leitindex S&P 500.

Ob die Finanzmärkte wirklich am Anfang einer neuen Epoche stehen, kann freilich niemand mit Gewissheit sagen. Setzt sich der Aufwärtstrend bei den Zinsen jedoch fort, gewinnen Anleihen gegenüber Aktien immer mehr an Attraktivität, was die Kursentwicklung an den Börsen entsprechend tangieren wird.