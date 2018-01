Sowohl die Bank von Japan als auch die Europäische Zentralbank entscheiden diese Woche, wie es geldpolitisch weitergehen soll. In beiden Volkswirtschaften ist die Konjunktur in Fahrt gekommen. Beide Notenbanken halten den wichtigsten Leitzins im Minus: auf –0,1% in Japan und –0,4% im Euroraum. Aber niemand erwartet, dass sich daran bald etwas ändern wird.

Verglichen mit der US-Notenbank liegen die beiden im Zyklus weit zurück. Der Chart zeigt das am Beispiel der «unkonventionellen geldpolitischen Massnahmen», also den Wertschriftenkäufen am Markt, um Geld zu schöpfen und die Inflation zu beleben, oder kurz: QE.

Japans Notenbank könnte am Dienstag erste Hinweise darauf liefern, dass sie in Zukunft die massiven Interventionen etwas verringern wird. Aber viele Beobachter sind skeptisch, ob Notenbankchef Koruda zu einem solchen Politikwechsel bereit ist, bevor seine Amtszeit im April verlängert wird.

Die EZB ist da einen Schritt weiter. Sie gibt seit diesem Jahr nur noch 30 statt 60 Mrd. € pro Monat für Anleihenkäufe aus. Sie hat also die Liquditätszufuhr in die Kapitalmärkte gedrosselt, wenngleich die Notenbankbilanz – als Mass für die generelle Geldversorgung – immer noch wächst.

Das aktuelle Regime soll bis Ende September 2018 gelten. Wie es dann weiter geht, ist offen. Wird sie das Programm ganz stoppen oder es noch einmal verlängern? Dass EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag dazu bereits Stellung bezieht, ist nicht zu erwarten. Auch er dürfte auf Zeit spielen.

Erst der Vergleich mit dem Federal Reserve System in den USA macht deutlich, wie weit die beiden Notenbanken noch von der viel diskutierten Normalisierung der Geldpolitik entfernt sind. Das Fed hat nicht nur die Leitzinsen mehrfach erhöht, sondern drosselte ab 2013 die Netto-Wertschriftenkäufe. 2014 stellte es sie ganz ein.

Danach investierte das Fed nur noch den anfallenden Ertrag aus dem Anleihenportefeuille in vergleichbare Papiere. Die Märkte erwartete zwar weiter ein milliardenschweres Investitionsvolumen, aber die Notenbankbilanz wuchs nicht mehr, sondern blieb stabil.

Seit vergangenem Jahr befindet sich das Fed bereits in der übernächsten Phase: Es drosselt die Käufe, indem es nur noch einen Teil des anfallenden Ertrags reinvestiert. Die Fed-Bilanz schrumpft erstmals tatsächlich.

Halten sich die Notenbanker in Europa und Japan an diesen Fahrplan, dann ist frühestens im nächsten Jahrzehnt damit zu rechnen, dass sich die geldpolitische Grosswetterlage auch dort grundlegend ändert.