Der Dollar ist im Sinkflug. Seit Erreichen der Frankenparität im November ist er unter 94 Rappen gefallen. Ferien in den USA werden so wieder billiger. Auf der Kehrseite kann eine solche Dollarschwäche in einem Frankenportfolio erheblichen Schaden anrichten: In Franken haben US-Staatsanleihen dieses Jahr 4% verloren.

Gegen solche Wechselkursverluste kann sich der Anleger jedoch schützen. Die Absicherung von Fremdwährungsrisiken hat aber ihren Preis. Und dieser ist derzeit für Dollaranlagen besonders hoch. Über 2,6% pro Jahr kostet die Absicherung mit Dreimonats-Terminkontrakten (vgl. blaue Linie).

Das hat mit der grossen Zinsdifferenz zwischen Dollar und Franken zu tun.

Bei einem Dollarabsicherungsgeschäft werden Dollar am Terminmarkt verkauft, um die Kursschwankungen der US-Valuta auszugleichen. Die Preisdifferenz zwischen dem Devisenterminkurs und dem Kassakurs entspricht der Zinsdifferenz. Wenn das nicht so wäre, könnten Arbitrageure einen risikolosen Gewinn einstreichen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der gedeckten Zinsparität, die auch in diesem Fall gilt.

In den USA liegt der Dreimonatszins derzeit bei 1,75%, in der Schweiz bei –0,75%. Daraus resultieren die hohen Absicherungskosten.