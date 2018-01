«Irrationale Sorglosigkeit» beobachtet der Anlagestratege Alberto Gallo im FuW-Interview. Risiken werden ausgeblendet, es scheint nur aufwärtszugehen. Gallo erklärt: «Die Märkte gehen davon aus, dass die Unternehmensgewinne weiter steigen, die Volatilität niedrig bleibt und die Zentralbanken wie bisher das Wachstum unterstützen, ohne Inflation herbeizuführen.»

Wie stark sich die nun schon neun Jahre andauernde Hausse auf die Psyche der Kleinanleger auswirkt, zeigt die obige Grafik. Die Befragten sehen im Mittel eine Wahrscheinlichkeit von 66%, dass der Aktienmarkt über die nächsten zwölf Monate eine positive Performance verbuchen wird. Eine so hohe Wahrscheinlichkeit wurde seit Beginn der Umfrage im Juni 2002 noch nie gemessen.

Die University of Michigan fragt dabei eine repräsentative Stichprobe amerikanischer Haushalte, wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass eine Anlage in einen diversifizierten Aktienfonds in einem Jahr mehr wert sein wird. Den Tiefpunkt erreichte der Umfragewert im Zuge der Finanzkrise. Im März 2009 trauten nur 34% der Befragten dem Aktienmarkt eine positive Performance zu. Das war just der Beginn der laufenden Aktienhausse.