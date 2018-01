Der Euro ist nicht zu bremsen – allein seit Jahresanfang hat er gegenüber dem Dollar 3,5% zugelegt. Noch Anfang 2017 notierte die Gemeinschaftswährung nur knapp über der Parität zur US-Valuta. Mittlerweile kostet sie wieder fast 1.25 $.

Was Importeure und Weltenbummler freut, macht den Unternehmen zu schaffen. Denn mit dem stärkeren Euro nimmt ihre Wettbewerbsfähigkeit ab. Sie verkaufen weniger im Ausland, oder ihre Margen schrumpfen.

Doch nicht alle Branchen und Segmente sind gleichermassen von den Währungsausschlägen betroffen. Wie eine Auswertung von Goldman Sachs zeigt, gehören vor allem zyklische Sektoren zu den relativen Gewinnern eines starken Euros.

In den vergangenen Jahren haben nämlich diese Sektoren den europäischen Gesamtmarkt – gemessen am Stoxx Europe 600 – oft geschlagen, wenn der Euro zulegte. Grundstoffe (BASF, Rio Tinto etc.), Bauwirtschaft (Sika, Hochtief), aber auch Banken und andere Finanzgesellschaften schwangen typischerweise obenaus.

Weniger gut fuhren die klassischen defensiven Valoren aus den Sektoren Gesundheit (Novartis, Novo Nordisk), Haushaltsgüter (Henkel, Reckitt Benckiser) und Nahrungsmittel (Carlsberg, Nestlé). Sie blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück.