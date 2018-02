Nach einem fulminanten Start ins Jahr haben die Börsen in den vergangenen Tagen plötzlich an Schwung verloren. In den USA hat der Leitindex S&P 500 seit dem Handelsschluss von letzter Woche 1,7% eingebüsst und konnte sich am Mittwoch nur mit Mühe hauchdünn im Plus halten.

Ist das der Anfang von schwerwiegenden Turbulenzen an den Aktienmärkten? Oder legt Wallstreet nur eine kleine Verschnaufpause ein, worauf es wieder heiter weitergeht? Die ehrliche Antwort: Wir wissen es nicht.

Tatsache ist aber, dass grössere Kursschwankungen selten geworden sind. Das zeigt zum Beispiel eine bemerkenswerte Statistik des Researchdiensts Bespoke Investment: Diese Woche hat der S&P 500 zum ersten Mal seit 310 Handelstagen in zwei Börsensitzungen hintereinander 0,5% oder mehr verloren.

Ein – fast schon unheimlicher – Rekord bleibt hingegen ungebrochen. Wie die obige Grafik zeigt, ist es inzwischen 448 Tage her, dass der S&P 500 nach dem Erreichen einer Bestmarke in einer Sitzung oder über mehrere Sitzungen mindestens 3% eingebüsst hat.

Den längsten Lauf dieser Art hatte der Index zuvor Mitte der Neunzigerjahre. Damals hielt er sich 370 Kalendertage ohne einen Rückschlag von 3% oder mehr. Diese Serie wurde letztes Jahr Mitte November übertroffen. Klar ist damit nur eines: Auch die aktuelle Strähne wird einmal enden.