Schmerzvoll war das Rumpeln an den Märkten. Unverhofft brachen die Börsen weltweit ein, die Volatilität schoss in die Höhe – und die Anleger flüchteten sich in Sicherheit.

Doch so schnell sie vom Schrecken erfasst worden waren, so rasch gingen sie wieder zur Tagesordnung über. Zwar notiert der Swiss Market Index immer noch etwas mehr als 7% unter seinem Jahreshöchst, der S&P 500 (SP500 2732.22 0.04%) immerhin noch rund 5%.

Doch die Stimmung ist alles andere als betrübt, wie ein Blick auf den von Goldman Sachs (GS 267.62 -0.02%) erstellten Risikoappetit-Indikator (dunkelblau) verrät. Im Gegenteil: Die Anleger sind guter Dinge wie kaum je. Der Risikoappetit-Indikator hat sich nach dem Absturz steil erholt (vgl. orange Raute = aktueller Wert).

Eine überdurchschnittlich hohe Risikoneigung unter Investoren signalisiert auch der Bull & Bear Indicator von Bank of America (BAC 31.97 -0.75%) Merrill Lynch (BofAML).

Angesichts der ersten Aktienkorrektur seit langem erstaunt diese Risikofreude – und könnte darauf hindeuten, dass die Turbulenzen von Anfang Februar lediglich ein erster Warnschuss waren. Für Aktienzukäufe scheint es demnach noch zu früh.